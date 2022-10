Ascolti tv: chi ha vinto tra "Tale e Quale Show" e "Viola Come il mare"

Serata di grandi debutti tv, quella di ieri, venerdì 30 settembre. Entrambi ben accolti dal pubblico. Se su Rai Uno è partita la nuova edizione di Tale e Quale Show, guidata da Carlo Conti e seguita da 3.385.000 spettatori (21.1% di share), su Canale 5 è cominciato il nuovo esperimento delle fiction Mediaset intitolato Viola come il mare, con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi e apprezzato da 3.403.000 spettatori (20.4% di share). Insomma, un sostanziale pareggio tra i due maggiori competitor.

Antonino vince la prima di Tale e Quale Show

A vincere la prima puntata di Tale e Quale Show è stato Antonino, ex concorrente di Amici che oggi cerca una nuova occasione nella dodicesima edizione della trasmissione Rai. La sua interpretazione dal vivo di Marco Masini sulle note di T'innamorerai ha conquistato la standing ovation del pubblico. A vincere su tutto è la tv di qualità di Carlo Conti, il talento degli artisti e la creatività delle maestranze Rai che lavorano dietro le quinte. Dodici edizioni dal successo inarrestabile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le parole di Gianluca Scheri, direttore di Canale 5

Altrettanto soddisfacenti i risultati in casa Mediaset. La storia di Viola e Francesco - interpretati da Chillemi e Yaman - ha catalizzato, oltre alla tv, anche i social ed il pubblico più giovane oltre ai social, registrando una share media del 28.3% sui 25-34 enni. Le parole di Giancarlo Scheri, direttore di rete: "Due giovani, belli e di talento, nello scenario mozzafiato di una Sicilia moderna e accattivante, sono gli ingredienti della serie confezionata con la consueta maestria da Lux Vide e la brillante regia di Francesco Vicario - scrive in una nota all'indomani dell'ottimo risultato di ascolti - Un mix di romance, crime e drama, che ha conquistato il pubblico di Canale 5, grazie anche ai volti di Francesca Chillemi e Can Yaman, protagonisti ideali di “Viola come il mare”. Un prodotto eccellente, perfetto per la prima serata dell’ammiraglia Mediaset, per il quale ringrazio caldamente Matilde e Luca Bernabei, e i cast autoriali, produttivi e artistici della serie. Bravi!".

Tutti gli ascolti tv di venerdì 30 settembre 2022