Ascolti tv, 'Temptation Island' vola: 4 milioni per l'ultima puntata

Una stagione da incorniciare per 'Temptation Island'. Il reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, è cresciuto di settimana in settimana, arrivando a 4.029.000 spettatori e il 28% di share nell'ultima puntata e stravincendo così il prime time di giovedì 30 luglio.

Al secondo posto, il film 'Scusate se Esisto!' su Rai1, con 2.097.000 spettatori e l'11.7% di share, mentre al terzo posto si piazza 'Io, Robot' su Italia1 con 970.000 spettatori e il 5.7% di share.

Ascolti tv di giovedì 30 luglio: prime time

A seguire i due telefilm di Rai2 'Hawaii Five-0' (957.000 spettatori, share 4.9%) e 'Ncis New Orleans' (995.000 spettatori, share 5.4%). Poi 'In Onda' su La7 (794.000 spettatori, share 4.5%), 'In Arte Ornella Vanoni' su Rai3 (611.000 spettatori, share 3.3%), 'I Legnanesi' su Rete4 (613.000 spettatori, share 3.7%), 'Api Assassine' su Tv8 (381.000, share 2%), 'Under Suspicion' sul Nove (292.000 spettatori, share 1.7%).

Ascolti tv di giovedì 30 luglio: le altre fasce

In access prime time, 'Techetechetè' su Rai1, con 3.204.000 spettatori e il 17% di share, vince su 'Paperissima Sprint' di Canale 5, che ottiene 3.027.000 spettatori e il 16.1% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'Reazione a Catena' che registra 3.258.000 spettatori e il 24% di share e batte 'The Wall' su Canale 5, visto da 1.775.000 spettatori con il 13.6% di share. Complessivamente le reti Mediaset prevalgono su quelle Rai sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.