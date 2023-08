Ascolti tv, com'è andata l'ultima puntata di Temptation Island

Ieri, 31 luglio, è andata in onda l'ultima puntata di Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti era particolarmente atteso e i dati degli ascolti e di quanto sui social sia stato commentato ne sono la prova. Dopo un anno di stop il programma è tornato con le storie di ben sette coppie e di queste solo due sono ufficialmente ancora insieme, una è in pausa di riflessione. La puntata di ieri sera è stata seguita da oltre 3.5 milioni di persone confermandosi lo show più visto del lunedì sera. Al momento c'è trepidante attesa per capire se, come e quando andrà in onda la versione invernale, e in mezzo alle montagne, di Temptation.

Un buon risultato è stato ottenuto anche dalla replica della serie Il giovane Montalbano su Rai 1 che ha totalizzato 2.712.000 telespettatori per uno share del 17,38%.

Tutti i dati Auditel della prima serata del 31 luglio 2023

Su Canale 5 Temptation Island è stata seguita da 3.559.000, 28,09% e nella parte finale chiamata Buonanotte da 1.870.000, 33,79%.

Su Rai3 Report ha totalizzato durante la presentazione 758.000, 4,58%, nel programma 856.000, 5,26% e nel segmento Plus 634.000, 4,45%.

Su Italia 1 Le Iene presentano Inside è stato visto da 607.000 telespettatori, share 4,67%.

Rai2 Che Todd ci aiuti è stato seguito 569.000, 3,41% e 450.000, 2,92%.

Rete 4 il film La legge sono io ha totalizzato un netto di 454.000 telespettatori, share 3,39%.

La7 il film Il giovane Hitler è stato visto 338.000, 2,72%.

Nove Only Fun – Comico Show ha ottenuto 452.000 telespettatori, share 2,9%.

Tv8 Gomorra – La serie è stata guardata da 229.000 persone, share 1,4% e 168.000, 1,1%.