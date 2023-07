Ascolti tv: Temptation Island vince ancora ma perde pubblico

Canale 5 ancora una volta in vetta agli ascolti grazie a Temptation Island. Lo show di Maria De Filippi ha subito una piccola flessione rispetto alla scorsa settimana con circa 300mila utenti in meno. Ottimo risultato per il Giovane Montalbano che ha guadagnato 200mila spettatori rispetto allo scorso lunedì. Report su Rai3 continua a superare il milione di utenti.

Dati Auditel di lunedì 17 luglio

Canale Cinque: Temptation Island è stato visto da 3.344.000 spettatori (25.91%);

Rai Uno: Il Giovane Montalbano è stato seguito da 2.477.000 spettatori (16.48% di share);

Rai Tre: Report ha totalizzato 1.058.000 persone (6.56%); e 894.000 nel segmento Report Plus (5.53%);

Rai Due: Che Todd ci aiuti ha coinvolto 443.000 spettatori (3.04%);

Italia Uno: Fast and Furious – Tokyo Drift ha interessato 837.000 spettatori (5.4%).

Rete Quattro: Zona Bianca ha raggiunto 508.000 spettatori (4.21%);

La7: La figlia del Generale ha coinvolto 466.000 spettatori (3.11%);

TV8: Cops 2 – Una banda di poliziotti è stato guardato da 143.000 spettatori (0.92%);

Nove: Only Fun Comico Show ha catturato 377.000 spettatori (2.52%)