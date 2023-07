Ascolti tv, Temptation Island vince ancora: i numeri della terza puntata

Un'altra puntata di Temptation Island è andata in onda e per il terzo lunedì consecutivo è stato il programma più seguito della prima serata. Lo show targato Maria De Filippi ha totalizzato quasi 3.7 milioni di spettatori e ben il 26.2% di share. Un risultato più che ottimo per il viaggio nei sentimenti che ha ottenuto ben 300mila utenti in più rispetto alla scorsa settimana. Su Rai 1 invece Il giovane Montalbano è stato seguito da 2.2. milioni di utenti con il 14% di share. Una vittoria più che netta per Canale 5 tra falò di confronto anticipati, tradimenti e confessioni sussurrate ai tentatori e alle tentatrici.

I dati Auditel del 10 luglio 2023

Canale 5 con Temptation Island ha totalizzato 3.699.000 spettatori (26.2%); Rai1 con Il Giovane Montalbano è stata seguita da 2.258.000 spettatori (14% di share); Italia1 con Fast and Furious – Tokyo Drift è stata vista da 689.000 spettatori (4,2%); Rai2 con CSI Vegas ha interessato 665.000 spettatori (3.7%); Report su Rai3 è stato visto da 1.959.000 persone (11.3%); Rete4 con Zona Bianca ha raggiunto 605.000 spettatori (4.6%); La7 con il programma Al vertice della tensione ha raggiunto 514.000 spettatori (3.2%); mentre Tv8 con Cops – Una banda di poliziotti è stato scelto da 181.000 spettatori (1.1%) e infine il

Nove con Only Fun Comico Show è stato seguito da 363.000 spettatori (2.2%).