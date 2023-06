Ascolti tv, come è andata la prima puntata di Temptation Island

Torna dopo un anno di pausa Temptation Island. Il reality delle tentazioni, in onda su Canale 5, ha vinto il prime time di ieri grazie a 3.558.000 spettatori e il 26.14% di share. Un ottimo risultato per l'esordio di questa decima edizione, confermato anche sui social dal boom di interazioni durante la puntata che hanno mandato fin da subito il nome del programma condotto da Filippo Bisciglia in trend topic (qui il riassunto della puntata).

Al secondo posto la fiction Blanca (in replica), che su Rai 1 ha conquistato 2.433.000 spettatori pari al 14.34%, mentre su Rai 3 Report ha registrato 1.840.000 spettatori pari ad uno share del 10.25%, piazzandosi al terzo posto.

Ascolti tv di lunedì 26 giugno: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: Quarta Repubblica su Rete 4 con 820.000 spettatori e il 6% di share, Fast and Furious su Italia 1 con 787.000 spettatori e uno share del 4.65%, CSI Vegas su Rai 2 con 661.000 spettatori pari al 3.59% di share, nel primo episodio, 553.000 spettatori pari al 3.25%, nel secondo episodio, e 542.000 spettatori pari al 4.04%, nel terzo episodio. Infine il film Giochi di potere su La7 con 434.000 spettatori con uno share del 2.72%, Ex - Amici come prima sul Nove con 290.000 spettatori e uno share dell'1.7%, Cops - Una banda di poliziotti su Tv8 con 276.000 spettatori e l'1.6% di share.