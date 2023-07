Ascolti tv, Temptation Island si conferma un successo: i dati della seconda puntata

Aveva promesso colpi di scena e così è stato: la seconda puntata di Temptation Island trasmessa ieri, lunedì 3 luglio, su Canale 5, non ha deluso le aspettative dei telespettatori con falò di confronto immediati, discussioni e ricongiungimenti in nome dell'amore. Com'è stato negli scorsi anni, anche in questa edizione il programma prodotto da Fascino e condotto da Filippo Bisciglia si sta confermando il successo televisivo di una stagione di norma scarna di novità, con numeri eccezionali che staccano di tanto la concorrenza.

Il secondo appuntamento di Temptation Island è stato seguito da 3.476.000 spettatori pari al 26.3% di share, dati pressoché uguali a quelli del debutto. E nulla ha potuto Rai1 con la fiction Il Giovane Montalbano che ha appassionato 2.435.000 spettatori pari al 14.8%.

Ascolti tv di lunedì 3 luglio 2023

Per quanto riguarda le altre reti, Rai2 con CSI Vegas ha interessato 567.000 spettatori pari al 3.5% di share, Italia con Fast 2 Furious ha intrattenuto 779.000 spettatori (4.7%). Rai3 con Report ha raccolto davanti al video 1.743.000 spettatori pari a uno share del 9.8%. Su Rete4 Zona Bianca ha raggiunto 600.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 il film Sotto il Segno del Pericolo ha registrato 447.000 spettatori con uno share del 3%. Su Tv8 Cops – Una Banda di Poliziotti segna 218.000 spettatori con l’1.3%