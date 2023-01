Ascolti tv, chi ha vinto tra The Voice Senior e Fosca Innocenti 2

Come è andata la prima serata di ieri, venerdì 13 gennaio? A sfidarsi, sulle ammiraglie Rai e Mediaset, sono stati due volti noti del piccolo schermo, Antonella Clerici con The Voice Senior su Rai 1 e Vanessa Incontrata, protagonista della fiction di Canale 5 Fosca Innocenti che è tornata con la sua seconda stagione. Ma quale programma ha conquistato più spettatori in questo venerdì sera di metà gennaio 2023? I dati auditel parlano chiaro.

Il ritorno di The Voice Senior su Rai 1 ha conquistato 3.777.000 spettatori pari al 23.3% di share conquistandosi il titolo di programma più visto della serata. Su Canale5 la prima puntata di Fosca Innocenti 2 ha incollato davanti al video, invece, 2.568.000 spettatori con uno share del 15.3%.

Ascolti tv di venerdì 13 gennaio: i dati delle altre reti tv

Su Rai2 la nuova stagione di N.C.I.S. è scelta da 793.000 spettatori (4.1%), mentre N.C.I.S. Hawai’i riparte da 649.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Safe ha raccolto 1.337.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Lotta Continua è seguito da 578.000 spettatori con il 3.1%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.152.000 spettatori (8%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare raggiunge 380.000 spettatori pari al 2.4%. Su Tv8 la premiere in chiaro di Cucine da Incubosegna 429.000 spettatori (2.5%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è visto da 528.000 spettatori (2.9%). Su Rai4 In Hell – Nell’inferno è scelto da 355.000 spettatori (1.9%). Su Iris L’uomo nel mirino sigla 502.000 spettatori con il 2.7%.