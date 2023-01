Ascolti tv, chi ha vinto tra The Voice Senior e Fosca Innocenti 2

Ascolti tv di venerdì 20 gennaio 2023: chi ha vinto tra The Voice Senior e Fosca Innocenti 2? Per la seconda volta, le due ammiraglie Rai e Mediaset si sono contese la maggioranza del pubblico della tv generalista con due programmi nettamente diversi che hanno coperto la prima serata del palinsesto. E proprio come accaduto la scorsa settimana, sul podio della classifica dei canali più visti è salito Rai1 con il talent condotto da Antonella Clerici che ha conquistato 4.032.000 spettatori, pari al 23.8% di share che sostanzialmente replica i numeri dell'esordio. Secondo posto per Canale5: la fiction con Vanessa Incontrada ha interessato 2.512.000 spettatori con uno share del 14.4%, in calo rispetto al debutto.

Ascolti tv di venerdì 20 gennaio 2023

Per quanto riguarda le altre reti, Rai2 N.C.I.S. è stato seguito da 879.000 spettatori (4.2%), mentre N.C.I.S. Hawai’i da 555.000 spettatori (3%). Italia1 con Mechanic: Resurrection ha raccolto 1.317.000 spettatori (6.7%), Rai3 Viareggio 1969 è seguito da 498.000 spettatori con il 2.5% e Rete4 con Quarto Grado da 1.267.000 spettatori (8.4%). Su La7 Propaganda Live ha totalizzato 851.000 spettatori pari al 5.8%, Tv8 con Cucine da Incubo 366.000 spettatori (2%) e Nove con I Migliori Fratelli di Crozza 686.000 spettatori (3.5%).