Ascolti tv: chi ha vinto tra "Tu si que vales" e "Arena Suzuki"

Sfida tra campioni dell'intrattenimento tv, quella di ieri sera. Da una parte Maria De Filippi, dall'altra Amadeus. Ad avere la meglio, in termini di audience, è stata però la prima, in onda su Canale 5 con la scuderia di Tu si que vales e apprezzata da 4.073.000 spettatori (28.7% di share). In seconda posizione, tra i programmi più visiti della serata, l'ultima puntata di Arena ‘60 ‘70 ‘80 e… ‘90, in onda su Rai Uno e "ferma" a 3.114.000 spettatori (19.6% di share).

Di seguito tutti gli ascolti di ieri sabato 1 ottobre