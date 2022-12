Ascolti tv, chi ha vinto tra l'album di Tu si Que Vales e Argentina-Australia

Un sabato sera particolare quello del 3 dicembre con una prima serata Rai rivoluzionata dai Mondiali di calcio che hanno fatto anticipare di un giorno la messa in onda di Ballando con le Stelle. Così, la partita Argentina-Australia ha dominato la prima serata della tv nazionale con 6.679.000 spettatori pari al 33% di share battendo Canale 5 che ha proposto un riepilogo dei momenti più belli di Tu si Que Vales visto da 3.048.000 spettatori pari al 22.6% di share.

Gli ascolti di sabato 3 dicembre

Su Rai 1 Il Circolo dei Mondiali, in onda dalle 22.06 alle 22.59, ha convinto 2.198.000 spettatori con il 12.7% di share. Su Rai2 Blue Bloods è stato seguito da 1.040.000 spettatori (5.7%). Su Italia 1 Kung Fu Panda 2 ha intrattenuto 869.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Sei Pezzi Facili ha raccolto davanti al video 773.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 La Frode totalizza un a.m. di 721.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 421.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su TV8 Un Principe sotto l’Albero ha raccolto 757.000 spettatori con il 4.3%. Su Nove Whitney Houston – Stella senza cielo ha raccolto 292.000 spettatori e l’1.8% di share. Su Rai 4 Above Suspicion interessa a 271.000 spettatori pari all’1.5% di share e su Rai Movie Metti la Nonna in Freezer è la scelta di 303.000 spettatori con l’1.6% di share. Su Iris Frantic fa compagnia a 385.000 spettatori pari al 2.2% di share e su Top Crime Poirot registra 322.000 spettatori (1.7%) di share.