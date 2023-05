Ascolti tv, chi ha vinto tra Tutti i sogni ancora in volo e Ricomincio da me

Ascolti tv di venerdì 26 maggio 2023: ieri sera la sfida tra le due ammiraglie Rai e Mediaset nella prima serata ha visto battersi a colpi di ascolti Massimo Ranieri su Rai1 con lo show Tutti i sogni ancora in volo e Jennifer Lopez su Canale 5 con il film Ricomincio da me. I dati Auditel hanno registrato il maggior interesse del pubblico per lo show di Massimo Ranieri che ha incollato allo schermo ben 3.185.000 spettatori pari al 21.1% di share. Meno numeri, invece, per Canale 5 che con il film con J.Lo ha attirato solo 1.723.000 spettatori con uno share del 10.8%.

Tutti gli ascolti tv di venerdì 26 maggio 2023

Su Rai2 The Good Doctor 6 è stata la scelta di 854.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 The Transporter Legacy ha raccolto 1.086.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rai3 Il traditore è stato seguito da 812.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato un a.m. di 1.162.000 spettatori (8.4%). Su La7 Propaganda Live ha raggiunto 849.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 Celebrity Chef ha segnato 322.000 spettatori (2%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è stato seguito da 539.000 spettatori (3.1%).