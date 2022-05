Ascolti tv, 'Ulisse' di Alberto Angela contro 'Amici' di Maria De Filippi: chi ha vinto

Un nuovo scontro tra due popolari programmi televisivi è andato in onda ieri, sabato 7 maggio, in prima serata. Da un lato Ulisse, Il piacere della scoperta condotto da Alberto Angela su Rai1 e dall'altro, su Canale 5, Amici di Maria De Filippi, giunto nella fase più importante della stagione con la semifinale che ha decretato i concorrenti in lizza per la vittoria.

Ad avere la meglio in termini di ascolti tv è stata proprio la puntata del talent di Canale 5, seguita da 4.554.000 spettatori con uno share del 29.8%. Fermo a 2.625.000 spettatori (pari al 15.2%) il programma di Alberto Angela, comunque in media con i dati registrati nel precedente appuntamento.

Ascolti tv di sabato 7 maggio 2022

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.164.000 spettatori (6%) e F.B.I. International 1.037.000 spettatori (5.7%), su Italia1 L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri ha intrattenuto 959.000 spettatori pari al 5.1%, su Rai3 Che Ci Faccio Qui 724.000 spettatori con il 4.2%, Rete4 "più forte ragazzi!" 825.000 spettatori (4.6%), su La7 Yellowstone 353.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 Banlieue 13 – Ultimatum 283.000 spettatori (1.5%), su Nove Putin – Nascita di un Regime è seguito da 271.000 spettatori.