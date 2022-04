Ascolti tv: Ultima Fermata chiude male, il buco nell'acqua di Maria De Filippi

Una disfatta per Ultima Fermata. Il nuovo reality firmato Maria De Filippi non ha convinto il pubblico, portando in casa Mediaset un risultato che a tutto fa pensare tranne che a un futuro per il programma. L'ultima puntata, in onda ieri sera su Canale 5, ha registrato 1.750.000 telespettatori e l'11,81% di share, arrivando a malapena a piazzarsi al terzo posto nel prime time. A vincere è Rai1 con il film Migliori nemici, che ha conquistato 2.331.000 telespettatori pari a uno share del 12,23%.

Secondo piazzamento invece per Rai3 con Chi l'ha visto?, che ha totalizzato 2.099.000 pari all'11,17% di share. Appena fuori dal podio Le Iene, su Italia 1, con 1.268.000 telespettatori pari al 9,15% di share.

Ascolti tv di mercoledì 13 aprile: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time:

Rai2 con la serie Volevo fare la rockstar 2 ha conquistato 929.000 telespettatori e il 4,7% di share

Retequattro con Controcorrente Prima Serata ha interessato 769.000 telespettatori e il 4,8% di share

La7 con Atlantide ha segnato 701.000 telespettatori pari al 4,37%

Nove con Snitch - L'Infiltrato ha raccolto davanti al video 381.000 telespettatori e l'1,9% di share

TV8 chiude la classifica con Speravo de morì prima vista da 271.000 telespettatori con l'1,3% di share.

Ascolti tv di mercoledì 13 aprile: le altre fasce

Nell'access prime time Rai1 con Soliti Ignoti - Il Ritorno ha registrato 4.606.000 telespettatori con il 20% di share, mentre Canale 5 con Striscia la notizia ne ha ottenuti 3.520.000 con il 15,3%. Anche nel preserale ha vinto Rai1 con L'Eredità che ha conquistato 4.111.000 telespettatori con il 24,6% di share, superando il programma concorrente di Canale 5, Avanti un altro!, che si è fermato a 3.322.000 con il 20,5%. Nel complesso i canali Mediaset si sono aggiudicati la prima, la seconda serata e le 24 ore.