Ascolti tv, crolla Ultima Fermata: flop totale per il nuovo programma di Maria De Filippi

Se l'esordio non era stato dei più felici, la settimana scorsa - con a malapena 2 milioni di telespettatori e il 12% di share - la seconda puntata di Ultima Fermata conferma il flop totale per il nuovo programma firmato Maria De Filippi. Il reality, in onda su Canale 5, ieri sera ha perso ancora punti, totalizzando appena 1.892.000 telespettatori e l'11% di share (più alto per via della maggiore durata del programma) e fermandosi al terzo posto in un prime time debole in termini di controprogrammazione.

A vincere la prima serata di mercoledì 30 marzo è Rai1 con il film Green Book, che ha registrato 2.725.000 telespettatori e il 13,4% di share, mentre al secondo posto c'è Rai3 con Chi l'ha visto, che invece ne ha ottenuti 2.117.000 con il 10,6% di share.

Ascolti tv di mercoledì 30 marzo: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time:

Le Iene su Italia 1 con 1.601.000 telespettatori e il 9,9%

Volevo fare la rockstar su Rai2 con 1.011.000 telespettatori pari al 4,8% di share

Controcorrente su Rete 4 con 771.000 telespettatori e il 4,5% di share

Atlantide su La7 con 635.000 e uno share del 4,1%

Shooter su Nove con 647.000 telespettatori pari al 3,2% di share

Speravo de morì prima su Tv8 con 469.000 telespettatori con l'1,9% di share nel primo episodio, e 460.000 con il 2,2% nel secondo