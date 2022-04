Ascolti tv, malissimo Ultima Fermata: il programma di Maria De Filippi si conferma un flop

Ultima Fermata, il nuovo programma dedicato ai sentimenti, si conferma un flop. Lo show firmato Maria De Filippi non è mai decollato e con questa ulitma puntata, ovvero la terza, è ormai assodato che non decollerà. La scorsa puntata aveva ottenuto 1.892.000 telespettatori e l'11% di share, ieri sera si è fermato a 1.707.000 ovvero il 10.6% di share.

Rai1, con il film Il diritto di contare, ha vinto a mani basse con ben 2.904.000 spettatori e il 15% di share. Insomma dei dati che staranno lasciando sicuramente l'amaro in bocca alla regina della tv di Mediaset che con i sentimenti ha creato un impero.

Risultati non ottimi neanche per Volevo fare la Rockstar 2, 855mila spettatori coinvolti (4.2%), su Rai2 e per Le Iene che hanno totalizzato 1.4 milioni di utenti (scorsa settimana avevano totalizzato fa 1.6 milioni). In lieve calo anche Chi l’ha visto? che è passato dai 2.1 milioni della scorsa puntata ai 2 milioni di ieri sera.

Ascolti tv del 6 aprile 2022

Rai Uno, Il diritto di contare: 2.904.000 spettatori e il 15% di share;

Canale 5, Ultima Fermata:1.707.000 spettatori e il 10.6% di share;

Rai Due, Volevo fare la Rockstar: 855.000 e il 4.2 % di share;

Italia 1, Le Iene: 1.421.000 e il 9.4 % di share;

Rai Tre, Chi l’ha Visto?: 2.083.000 spettatori e l’10.6% di share;

Rete 4, Controcorrente: 734.000 spettatori e il 4.5% di share;

La7, Atlantide: 636.000 spettatori e il 4.3% di share;

Nove,The Sentinel: 330.000 spettatori e il 1.6% di share.

TV8, Speravo de Morì Prima: 298.000 spettatori e l’1.4% di share.