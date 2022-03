Ascolti tv, com'è andata la prima puntata di 'Ultima Fermata'

Com'è andato il debutto di Ultima Fermata? Il nuovo programma condotto da Simona Ventura su Canale 5 è stato trasmesso ieri, mercoledì 23 marzo, su Canale 5, con una prima puntata accolta con una certa freddezza dal pubblico. A constatarlo sono i dati Auditel del giorno dopo che hanno registrato 2.099.000 spettatori pari al 12.36% di share. Numeri decisamente al di sotto della media per una prima serata dell'ammiraglia Mediast, battuta dalla concorrenza di Rai 1 che ha controprogrammato il film Assassinio sull’Orient Express (2.835.000 spettatori pari al 14.05%).

Nell'ottica del gradimento, tuttavia, va anche considerato che quello trasmesso ieri è stato il primo di quattro appuntamenti che via via potrebbero anche incuriosire il pubblico di Ultima Fermata, già ieri molto attivo sui social per commentare l'esperimento targato Fascino, un ibrido tra C'è posta per te e Temptation Island tutto ancora da scoprire.

Gli ascolti tv di mercoledì 23 marzo 2022

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 Volevo fare la Rockstar ha interessato 994.000 spettatori pari al 4.35% di share, nel primo episodio, e 824.000 spettatori pari al 4.46%, nel secondo episodio. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.078.000 spettatori con il 7.14%; su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.178.000 spettatori pari ad uno share dell’11.47%; su Rete4 Controcorrente ha raggiunto 741.000 spettatori con il 4.59% di share, La7 con Atlantide 862.000 spettatori con uno share del 4.05% e 557.000 spettatori con il 6.03%. Su Tv8 la finale di Italia’s Got Talent segna 877.000 spettatori con il 4.6%.