'Un passo dal cielo' chiude con ascolti da record: cosa sappiamo sulla settima stagione

È finita decretando il suo conclamato successo la serie tv ‘Un passo dal cielo’ che ieri, giovedì 20 maggio, ha concluso con numeri da record la sua sesta stagione. 5.2 milioni di spettatori netti, pari al 24.1% di share, sono i numeri degli ultimi episodi andati in onda serata televisiva di Rai1, mai così alti nelle precedenti settimane, davanti ai quali nulla ha potuto la concorrenza del film di Canale 5 Il Corriere – The Mule (2.694.000 spettatori, 12.8% di share).

A questo punto la settima stagione della fiction con Daniele Liotti si fa probabile, per quanto ancora priva di conferme ufficiali. Per il momento l’attore ha dichiarato che sia la Rai che Lux Vide sono soddisfatti del risultato ottenuto proprio alla luce dei dati di ascolto ancora più positivi rispetto alla quinta stagione. Qualora si proseguisse con le vicende, di certo si darà risalto al rapporto tra Francesco e Manuela, che alla fine della sesta sono andati via insieme in sella a un cavallo in pieno stile principe azzurro.

Gli ascolti tv di giovedì 20 maggio 2021

Per quanto riguarda le altre reti, il terzo programma più visto è stato Amore Criminale in onda su Rai3 visto da 1.417.000 spettatori netti per il 6% di share. La partita Bomber & King – Contro la violenza sulle donne in onda su Italia1 è stata la scelta di 1.238.000 spettatori netti per il 5.3% di share. Dritto e Rovescio, Rete 4, è stato visto da 1.128.000 spettatori (6.4%), su La7 PiazzaPulita da 969.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 I Delitti del Barlume è stato visto da 450.000 (1.9%) mentre la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021, in onda su Rai4, ha registrato 555.000 spettatori con il 2.3% di share.