Ascolti Tv, Un Professore batte Zelig

La rivincita di Alessandro Gassman. Un Professore ha chiuso la sua prima stagione vincendo la sfida Auditel del giovedi sera, con 4.625.000 telespettatori e il 22% di share. Doveroso parlare di rivincita perché la scorsa settimana la fiction Rai era stata inaspettatamente sconfitta dal ritorno di Zelig su Canale 5, visto da 4.052.000 spettatori e il 22.25% di share.

Flop Quelli Che

Ma Zelig, 7 giorni dopo, è calato. 3.872.000 telespettatori con il 21.5% di share per lo show comico di Canale 5, il prossimo 2 dicembre in onda con la 3a e ultima puntata di questa reunion celebrativa. Su Rai2 continua a macinare ascolti terrificanti Quelli Che, spostato dal lunedì al giovedì ma incapace di rialzarsi. Appena 412.000 telespettatori per Luca e Paolo, con uno share all'1,96%. Inaccettabile per una prima serata Rai. La tradizionale sfida dei talk politici è stata vinta da La7, con Piazzapulita vista da 977.000 spettatori, con il 5.8% di share. Sconfitto Dritto e Rovescio su Rete4, che ha interessato 881.000 spettatori (share al 5.2%). Su Italia1 The Great Wall con Matt Damon è stato visto da 1.232.000 telespettatori (5.4% di share), mentre male Rai3 con Speciale Frontiere, che ha coinvolto 368.000 spettatori (1.9% di share). Su Tv8 il film Red Zone – 22 miglia di fuoco è stato visto da 236.000 spettatori (share all'1%), mentre bene si è comportato su Nove lo speciale Freddie Mercury – The Tribute, seguito da 544.000 spettatori, pari al 2.3%.

Fatica X Factor

Su SkyUno il Live Show di X Factor continua invece a faticare, anche dinanzi ad un super ospite come Ed Sheeran. 399.000 telespettatori e uno share al 2% per il talent canoro, anche quest'anno in chiara difficoltà auditel.

Top 9 Share Auditel Prime Time

Rai 1 - Un professore - 4.625.000 telespettatori, share 22%

Canale 5 - Zelig - 3.872.000 telespettatori, share 21,49%

La7 - PiazzaPulita - 977.000 telespettatori, share 5,78%

Italia1 - The Great Wall - 1.232.000 telespettatori, share 5,39%

Rete 4 - Dritto e Rovescio - 881.000 telespettatori, share 5,24%

Nove - Freddie Mercury – The Tribute - 544.000 telespettatori, share 2,3%

Rai 2 - Quelli che - 412.000 telespettatori, share 1,96%

Rai 3 - Speciale Frontiere – Gli uomini non cambiano - 368.000 telespettatori, share 1,86%

Tv8 - Red Zone – 22 miglia di fuoco - 236.000 telespettatori, share 1%