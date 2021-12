Ascolti tv: Un professore stravince su Zelig

Ancora un grande successo per Un professore, la fiction di Raiuno con Alessandro Gassmann, che da quattro settimane continua a vincere il prime time del giovedì. La puntata di ieri sera ha conquistato il gradino più alto del podio grazie a 4.653.000 telespettatori e uno share del 22,2%. Niente da fare, anche stavolta, per Zelig, su Canale 5, fermo al 19,5% di share con 3.415.000 telespettatori. Un buon risultato che però non basta. Al terzo posto, invece, Dritto e Rovescio, seguito da 948.000 telespettatori pari a uno share del 5,8%.

Ascolti tv di giovedì 2 dicembre: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: su La7 PiazzaPulita è stata vista da 879.000 telespettatori con uno share del 5,3%, mentre su Italia 1 The War - Il Pianeta delle Scimmie ha registrato 762.000 spettatori pari a uno share del 3,8%. Su Raitre Tonya ha interessato 615.000 telespettatori e uno share del 2,8%, mentre su Raidue Quelli Che ha realizzato 480.000 telespettatori e uno share del 2,3%. A chiudere Nove con Sparita nel Nulla - Il Caso Elena Ceste, visto da 374.000 telespettatori (share dell'1,6%) e Tv8 con Il Tesoro dell'Amazzonia, che ha raccolto davanti al video da 255.000 telespettatori (1,2% di share).