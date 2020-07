Ascolti tv, la replica di 'Una storia da cantare' vince il sabato sera

Serata di repliche televisive quella di ieri 25 luglio. Sia le reti Rai che le reti Mediaset hanno infatti riproposto puntate di programmi già andati in onda nel passato alternate a noti film come 'Per un pugno di dollari' e 'I Goonies'. Quali sono stati gli ascolti tv registrati in questo ultimo sabato di luglio 2020?

Ascolti tv sabato 25 luglio 2020

Vediamo nel dettaglio quali sono stati gli ascolti registrati nella prima serata di sabato 25 luglio 2020. Su Rai1 Una Storia da Cantare, la trasmissione condotta da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero ha conquistato 1.833.000 spettatori pari al 13% di share. La puntata andata in onda ieri sera dedicata al cantautore genovese Fabrizio De André, ha visto come ospiti: Dori Ghezzi, Massimo Ranieri, PFM, Paola Turci, Nek, Morgan, Loredana Bertè, Lino Guanciale, The André, Elena Sofia Ricci e Anastasio. Su Canale 5 La Sai l’Ultima? Digital edition condotto da Ezio Greggio ha raccolto davanti al video 1.450.000 spettatori pari al 9.7% di share. Il film trasmesso su Rai 2 Assediati in Casa è stato seguito da 858.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su Italia 1 il film d'avventura del 1985 di Richard Donne I Goonies è stato visto da 775.000 spettatori con uno share del 5.1%. Su Rai3 Per un Pugno di Dollari, film del 1964 con Clint Eastwoodm ha tenuto davanti allo schermo 1.070.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%. Su Rete4 Una Vita ha totalizzato un ascolto di 963.000 spettatori con il 6.3% di share. Su La7 Risvegli è stato seguito da 624.000 spettatori con uno share del 4%. Su Tv8 il film con Hugh Grant e andie MacDowell, Quattro Matrimoni e un Funerale ha rottenuto 449.000 spettatori con il 2.9%.