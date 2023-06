Ascolti tv, chi ha vinto tra "Una Voce per Padre Pio" e "La ragazza e l'ufficiale"

Ascolti tv di venerdì 9 giugno 2023: chi ha raggiunto il maggior interesse da parte del pubblico? L'offerta delle due ammiraglie della tv generalista ha riguardato, su Rai 1, Una Voce per Padre Pio, serata-evento condotta da Mara Venier in compagnia di vari ospiti e legata a una campagna di raccolta fondi, a supporto dei progetti di "Una Voce Per Padre Pio Onlus" sostenuti da Rai per il Sociale. Il programma è stato registrato lo scorso mercoledì, come la stessa conduttrice, colpita dal lutto famigliare della morte del genero Pier Francesco Forleo, ha voluto sottolineare sui social. Su Canale 5, invece, ha debuttato una serie turca di ambientazione storica, La Ragazza e l'Ufficiale.

A vincere la serata è stato il programma condotto da Mara Venier che ha conquistato 2.109.000 spettatori pari al 14.7% di share; 1.742.000 spettatori, pari a uno share del 12.9%, per la fictionn trasmessa dall'ammiraglia Mediaset.

Ascolti tv di venerdì 9 giugno 2023

Per quanto riguarda le altre reti, in prima serata su Rai2 il finale di Spirale di Bugie è stata la scelta di 720.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Chicago P.D. ha raccolto 1.078.000 spettatori (6.3%), su Rai3 Atletica Leggera – Diamond League, in onda dalle 20:58 alle 23, è stata seguita da 841.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie da 1.510.000 spettatori (11.7%), su La7 Propaganda Live da 709.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 I Delitti del BarLume in replica ha segnato 270.000 spettatori pari al 2%.