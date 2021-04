Ascolti tv, Rai Uno fa il pieno con la Via Crucis: lontano Bonolis con 'Ciao Darwin'

Quasi 5 milioni di spettatori e il 18% di share per l'appuntamento del Venerdì Santo con Papa Francesco su Rai Uno

Pieno di ascolti per Rai Uno nella prima serata di venerdì 2 aprile. Il rito della Via Crucis con Papa Francesco, in oonda dalle 20.50 alle 22.10, è stato seguito da 4.973.000 spettatori con il 18.8% di share. A seguire, sempre su Rai1, 'Papa Francesco - Un Uomo di Parola' ha ottenuto 1.854.000 spettatori e l'8.7% di share.

Al secondo posto, ma ben lontano, Paolo Bonolis con 'Ciao Darwin - A Grande Richiesta', che ha registrato su Canale 5 2.889.000 spettatori e il 15.9% di share. Terzo piazzamento per 'Quello che Veramente Importa' su Rai2, che ha totalizzato 1.814.000 spettatori pari a uno share del 7.4%.

Ascolti tv di venerdì 2 aprile: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Le Iene Show' su Italia 1 (1.650.000 spettatori, share 9.3%), 'Propaganda Live' su La7 (1.031.000 spettatori, share 5.6%), 'Il Re dei Re' su Rete4 (1.006.000 spettatori, share 5.1%), 'Fratelli di Crozza' sul Nove (838.000 spettatori, share 3.3%), 'L'Odissea' su Rai3 (496.000 spettatori, share 2.1%), 'Lo Hobbit: Un Viaggio Inaspettato' su Tv8 (310.000 spettatori, share 1.5%).