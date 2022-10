Ascolti tv, chi ha vinto tra Vincenzo Malinconico e il GF Vip. Il debutto di Ilaria D'Amico su Rai2

Nuova sfida televisiva tra Vincenzo Malinconico e Grande Fratello Vip nella serata di giovedì 27 ottobre 2022. Tra le due ammiraglie Rai e Mediaset ad avere la meglio sull'interesse del pubblico sintonizzato sulle reti generaliste è stato Canale 5 che, grazie al reality condotto da Alfonso Signorini, ha raccolto davanti al video 2.602.000 spettatori pari al 20.6% di share. Circa tre i punti in meno rispetto alla prima puntata per la serie di Rai1 con Massimiliano Gallo che ha totalizzato 3.544.000 spettatori pari al 19.9% di share.

Un riferimento anche al debutto di Ilaria D'Amico su Rai2: il nuovo programma di approfondimento Che c’è di Nuovo? ha interessato 349.000 spettatori, pari a un 2.2% di share che non si inserisce di certo tra i migliori della rete in prima serata.

Gli ascolti tv di giovedì 27 ottobre 2022

Per quanto riguarda le altre reti, su Italia 1 Ghost in the Shell ha catturato l’attenzione di 868.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 688.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%, su Rete4 Dritto e Rovescio 1.031.000 spettatori con il 7.2% di share, su La7 PiazzaPulita ha registrato 838.000 spettatori (5.9%), su TV8 Hjk Helsinki-Roma ha segnato il 4.9% con 980.000 e sul Nove Only Fun – Comico Show ha catturato l’attenzione di 506.000 spettatori (2.8%). Su Sky Uno X Factor è stato visto da 519.000 spettatori pari al 3.1% di share.