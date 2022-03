Ascolti tv, Isola dei Famosi vs l'ultima puntata di Vostro Onore, chi ha vinto

Ieri sera è andata in onda la prima puntata dell'Isola dei Famosi su Canale 5. Quello del reality è stato un esordio con il boom: 3.2 milioni di utenti con il (23.3% di share). L'ultima puntata di Vostro Onore invece, con protagonista Stefano Accorsi, è stata vista da più spettatori rispetto all'Isola - ha infatti chiuso la stagione con 3.7 milioni e 18% di share - ma in termini di share ha vinto il reality condotto da Ilary Blasi. Uno scontro tra big che si sono tenuti testa, bisognerà vedere quanto saranno seguite le altre dirette dell'Isola per capire se questa edizione sarà un successo o meno.

Stabili i programmi Delitti in paradiso Rai2, Quarta Repubblica Rete4 e Freedom Italia1, in netto calo Presa Diretta, su Rai3, che ha perso circa 500 mila spettatori.

Ascolti tv di lunedì 21 marzo 2022: prime time

I dati degli ascolti: