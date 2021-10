Ascolti Tv, ecco com'è andato il primo live di X Factor 2021. Chiude bene la fiction Rai

Un finale di stagione con il botto. L'ultima puntata di Fino all’ultimo battito ha consentito a Rai1 di vincere la sfida Auditel del giovedì sera, con 4.613.000 telespettatori incollati alla fiction diretta da Cinzia TH Torrini, con uno share al 22.6%. Inevitabile l'annuncio di una seconda stagione, già entrata in produzione.

Boom Rete 4

Staccatissima la concorrenza di Canale 5 con il film Andiamo a quel Paese, visto da 2.158.000 telespettatori (share 10.4%), mentre su Rete4 festeggia Paolo del Debbio grazie a Dritto e Rovescio, che ha interessato ben 1.080.000 telespettatori, con uno share al 6.6%. Sconfitta la concorrenza di Corrado Formigli su La7 con Piazza Pulita, visto da 990.000 telespettatori (share 5.9%). Ancora malissimo Rai2, con il doc Marcello Mastroianni – L’Italiano ideale visto da 648.000 telespettatori (share 2.7%), seguito da Cinecittà – La fabbrica dei sogni, che ha interessato 407.000 telespettatori (share al 2.02%). Numeri allarmanti anche su Rai3 con il film Papillon, visto da 644.000 telespettatori (share 3%), mentre Fast & Furious 8 su Italia 1 è arrivato ad uno share del 5.2% e Il contadino cerca moglie su Nove all'1.6%.

X Factor 2021

Il ritorno di X Factor con il primo live del 2021 è sbarcato in chiaro su Tv8, per la prima e ultima volta fino alla finalissima, con 596 mila telespettatori e il 2.9% di share. A questi bisogna aggiungere i 569.000 telespettatori (2.7% di share) che l'hanno visto su SkyUno. Totale, 5.6% di share e oltre 1 milione e 165.000 telespettatori. Lo scorso anno il primo live venne visto da 835.000 telespettatori con il 3.56% di share, ma solo su SkyUno perché su Tv8 andò in chiaro sei giorni dopo (con 474.000 telespettatori e il 2.3% di share).