Ascolti tv: com'è andata la prima puntata di Zelig

Era uno scontro tra titani quello andato in onda ieri sera. Da una parte il ritorno evento di Zelig, storico show comico di Canale 5. Dall'altra Il Professore, amatissima fiction in onda su Rai Uno con protagonista Alessandro Gassman. Ad avere la meglio, almeno in questo primo scontro, è stata la trasmissione condotta da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, leggendaria accoppiata al timone del programma agli inizio degli anni Duemila. Ma è ottimo anche il piazzamento della serie tv Rai.

Nel dettaglio, Zelig ha debuttato con 4.052.000 spettatori e con il 22.25%. Si ferma invece a 3.917.000 telespettatori con il 20,7% di share il secondo episodio de Il Professore, che nella prima puntata aveva ottenuto 4.640.000 spettatori, con il 19,65% di share. Ad alternarsi ieri sera alternarsi sul palco del Teatro Arcimboldi di Milano, nomi quali Teo Teocoli, Teresa Mannino, Maurizio Lastrico, Raul Cremona, Mister Forest, Anna Maria Barbera, i Senso D’Oppio, Giuseppe Giacobazzi, Giovanni Vernia, Federico Basso e tantissimi altri, volti iconici dello Zelig dei tempi d'oro. Le altre due puntate andranno in onda giovedì 25 novembre e 2 dicembre.

Tutti gli ascolti tv di ieri 18 novembre 2021

Rai 2. Il match Medvedev-Sinner (ATP Finals di tennis): 1.400.000 spettatori (6.4%).

Rete 4. Dritto e Rovescio: 920.000 spettatori (5.3%).

Italia 1. Il film Sopravvissuto – The Martian: 931.000 spettatori (4.6%).

La7. Piazzapulita: 830.000 spettatori (4.8%)

Tv8. La cuoca del presidente: 193.000spettatori (0.9%).

Nove. Il contadino cerca moglie: 433.000 spettatori (1.9%).