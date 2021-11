Ascolti tv, chi ha vinto tra Signorini e l'ultima puntata di Tale e Quale Show

Finale vincente per Tale e Quale Show. L'ultima puntata dello show di Rai1 condotto da Carlo Conti, con la vittoria dei Gemelli di Guidonia, è stato il programma più visto della prima serata, con 4.509.000 spettatori e il 22.6% di share. Al secondo posto Grande Fratello Vip su Canale 5, con 3.098.000 spettatori e il 19.6% di share. Terzo piazzamento per Fratelli di Crozza sul Nove, con 1.091.000 spettatori e il 4.8% di share.

L'ultima puntata di Tale e Quale Show, la classifica e il Torneo

Una edizione fortunata quella di Tale e Quale Show, conclusasi ieri in vista del torneo extra previso il prossimo venerdì 19 novembre sempre con la conduzione di Conti e con la partecipazione di attuali e vecchi concorrenti. La puntata finale si è conclusa con questa classifica: 1 Gemelli Di Guidonia 2 Francesca Alotta 3 Deborah Johnson 4 Ciro Priello 5 Pierpaolo Pretelli 6 Dennis Fantina 7 Stefania Orlando 8 Simone Montedoro 9 Alba Parietti 10 Federica Nargi 11 Biagio Izzo. Adesso è davvero tutto pronto per il cosiddetto Super Torneo: a sfidarsi tra due settimane saranno i primi sei concorrenti dell’undicesima edizione con i primi quattro di quella del 2020. Ritroveremo quindi in azione, oltre ai vincitori i Gemelli di Guidonia, tre donne e tre uomini: Francesca Alotta, Deborah Johnson, Ciro Priello, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Della passata edizione torneranno: Pago, Virginio, Carolina Rey e Barbara Cola.

L'ultima puntata del GF Vip - che si concluderà invece a marzo - ha visto l'eliminazione di Jo Squillo. Al centro della diretta, i siparietti tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Vicenda che sta assumendo sempre più i contorni di un vero e proprio triangolo amoroso.

Tutti gli ascolti di ieri venerdì 5 novembre 2021

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: