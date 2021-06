Belve, Asia Argento tuona: "Hanno tagliato le mie risposte". La dura replica di Francesca Fagnani

Lo scontro televisivo tra Asia Argento e Francesca Fagnani si è concluso con l’intervista rilasciata dalla prima alla seconda nel programma ‘Belve’, ma l’attrito tra le due è rimasto tale anche in seguito, spostandosi sui social quale terreno virtuale per ulteriori precisazioni tutt’altro che pacificatorie.

A qualche ora dalla messa in onda, sotto un post di Dagospia che faceva riferimento all'accaduto, Asia Argento ha accusato il programma di aver tagliato le sue risposte: "Colgo l’occasione per precisare che hanno tagliato le mie risposte dopo che le avevo detto ‘rompipalle, tignosa’ – avevo aggiunto ‘lei è una di quelle persone che chiedono alle donne violentate: come era vestita? Perché non è scappata? Poteva dire no’. Le ho anche detto che non dovevo risponderle perché lei non era un giudice… per parlare di argomenti così delicati ci vorrebbe almeno un po’ di preparazione, di deontologia giornalistica. Passo e chiudo".

Parole forti quelle della regista e attrice a cui è seguita la replica altrettanto decisa della giornalista: "Spiace che la signora Argento proietti sul programma la sua frustrazione per delle domande non gradite o delle risposte non date (libera di farlo). Ma a volte succede. Pazienza", ha puntualizzato Fagnani, chiara nel difendere la sua posizione rimandando alla mittente le accuse.