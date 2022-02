L’assassinio di Melania Rea: su NOVE una delle pagine più atroci di cronaca nera

L’assassinio di Melania Rea è il documentario che racconta la sconvolgente storia dell’omicidio di Carmela Rea, il processo e la condanna del marito Salvatore Parolisi, in quella che è una delle parentesi più buie della cronaca nera italiana. Va in onda stasera sul canale NOVE a partire dalle 21:25.

La tragica storia

È il 18 aprile 2011 quando la mamma 29enne Carmela Rea, nota Melania, scompare misteriosamente in provincia di Ascoli. Sarà il marito, il militare Salvatore Parisi, ad avvisare le autorità, raccontando come la moglie non abbia più fatto ritorno dopo essere uscita per una giornata all’aperto con la figlia di poco più di un anno Vittoria. Due giorni dopo il corpo di Melania viene ritrovato in un bosco di Ripe di Civitella, nel teramano, completamente martoriato da ben 35 coltellate. Si tratta di femminicio: il responsabile dell’orrore è il marito, probabilmente in seguito ad alcune tensioni createsi per la presenza di un’amante, anch’ella soldatessa. Parisi verrà condannato a 30 anni (poi ridotti a 20), sarà espulso dall’esercito e perderà la patria potestà della figlia Vittoria (la quale cambierà cognome, adottando quello della madre). Attualmente sta scontando la pena nel carcere di Bollate, in provincia di Milano.

L’assassinio di Melania Rea: il documentario di NOVE

Il documentario vuole ricostruire l’omicidio di Melania ripercorrendo con precisione i fatti, seguendo le indagini condotte dai Carabinieri di Ascoli Piceno e mettendo insieme tutti gli elementi, gli indizi e le prove che hanno indicato come unico colpevole il marito della vittima Salvatore Parolisi.

Dove vederlo stasera in tv (sabato 12 febbraio)

L’assassinio di Melania Rea è in onda oggi in prima serata su NOVE, in live streaming sul sito ufficiale ed è disponibile sulla piattaforma discovery+.