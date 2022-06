L’assassinio di Melania Rea: stasera in tv un documentario sull’efferato omicidio

Per il ciclo “Nove racconta” oggi, 18 giugno, va in onda alle 21.25 “L’assassinio di Melania Rea”: il 18 aprile 2011, in provincia di Ascoli Piceno, viene segnalata la sparizione di Melania Rea; il suo corpo viene ritrovato due giorni dopo senza vita, vittima di 35 coltellate. Il responsabile del brutale omicidio è il marito Salvatore Parolisi. Lo speciale trasmesso oggi ricostruisce la terribile cronaca della vicenda.

L’assassinio di Melania Rea, la vicenda

Colle San Marco (Ascoli Piceno). Nel corso di un pomeriggio di lunedì 18 aprile 2011 giunge ai carabinieri una telefonata di Salvatore Parolisi, che denuncia la scomparsa di sua moglie Carmela (per tutti Melania). L'uomo, istruttore del 235° Reggimento Piceno, dichiara la consorte sparita mentre è sul pianoro insieme a lui e alla figlia della coppia, Vittoria (di 18 mesi). Cominciate le ricerche, due giorni dopo arriva una telefonata anonima che fornisce le coordinate per trovare la donna, al bosco delle casermette (Ripe di Civitella del Tronto). Il corpo della donna, seminudo, è martoriato da 35 coltellate.

Dopo accurate analisi, le indagini dicono che in realtà la famiglia non è mai stata al pianoro di Colle San Marco. La Procura di Ascoli prima e quella di Teramo poi, dichiarano Salvatore Parolisi unico responsabile dell’efferato omicidio. L’uomo, che continua a dirsi estraneo ai fatti, è condannato in primo grado all’ergastolo. Successivamente la pena è ridotta a 30 anni in appello; dopodiché portata a soli 20 anni dalla Cassazione, che esclude la crudeltà dell’assassinio. Le indagini dicono che Parolisi aveva un’amante - soldatessa del 235° Reggimento Piceno – e, diviso tra le due donne ha perso la ragione.

La figlia di Rea e Parolisi, Vittoria, ha adesso 12 anni ed è stata cresciuta dai nonni materni. La ragazza non porta più il cognome del padre.

