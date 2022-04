Chi è Piero Sonaglia: il lavoro al fianco di Maria e i dietro le quinte di Uomini e Donne (tra cui gli scherzi a Tina)

Mediaset oggi è stata sconvolta dalla notizia della morte di Piero Sonaglia, l'assistente di studio di Uomini e donne, C’è Posta Per Te, Tu Si Que Vales, Amici. Sonaglia ha lavorato nell'azienda dall'età di 21 anni, ma è diventato famoso con il dating show di Canale 5 per la famosa frase di Maria "Piero, aggiungi una seduta".

Sonaglia era una parte fondamente dello studio, un punto di riferimento fondamentale per Maria De Filippi che lo ha ribadito anche nel post di ricordo che ha condiviso sui canali social dei suoi programmi. Nel 2019, al magazine di Uomini e Donne, aveva rilasciato la sua prima intervista dove aveva parlato dei dietro le quinte di Uomini e Donne ma aveva raccontato il suo lavoro e gli scherzi a Tina Cipollari

Piero Sognalia, assistente di studio: ecco di cosa si occupa

Quel "Piero, aggiungi una seduta", è ormai una vera e propria frase cult del programma Uomini e donne. Ma di cosa si occupa, precisamente, l'assistente di studio? "Potremmo definirlo come una sorta di aiuto-regia in studio - aveva spiegato nell'intervista Sonaglia - Nelle grandi trasmissioni come Amici l’assistente di studio diventa un punto di riferimento per tutti i reparti, perché comunica costantemente, attraverso delle cuffie, con la regia e coordina ciò che accade in puntata. È una figura unica all’interno del team, anche se mi ritengo semplicemente un ingranaggio di un più grande meccanismo".

Piero aveva spiegato che ogni programma ha delle difficoltà: "Amici è il più difficile da registrare perché c’è tanto di tutto. Ballerini, scenografie, qualche volta anche l’orchestra. In questo caso diventa più complicato gestire gli equilibri. Bisogna mettere tutti i reparti nella condizione di poter svolgere il loro lavoro nel migliore dei modi”.

Piero di Uomini e Donne: "I momenti più difficili? Quelli della scelta"

Ovviamente non poteva mancare il commento su Uomini e Donne: "Le puntate più delicate sono quelle delle scelte dove ci troviamo a collaborare con la troupe e la redazione. Vengono separati i ragazzi appena escono dallo studio, ci si accerta che non si incontrino e che vadano nel lato gusto. Una volta rientrati, gli vengano fatte indossare delle cuffie per non fargli ascoltare quello che sta accadendo, fino all’istante prima del loro ingresso".

Piero di Uomini e Donne: "Ci divertivamo a far infuriare Tina"

Piero è sempre stato il punto di riferimento della trasmissione. E così nell'intervista si lasciò andare ad alcuni ricordi del passato. Memorie che coinvolgono anche Tina Cipollari, che ha cominciato nel programma come corteggiatrice ed oggi è opinionista fissa e vera e propria colonna portante dello show. “Tanti anni fa, in molti lo ricorderanno, non esistevano le esterne: i ragazzi venivano a corteggiare le troniste in studio e proprio lì si esibivano, si raccontavano. In puntata poteva accadere qualunque cosa e tutti osservavamo divertiti come stesse crescendo la creatura nelle mani di Maria, che lasciava spazio ad imprevisti, fuori programma".

"Noi che lavoravamo dietro le quinte - aggiunse Piero - ci divertivamo a guardare quello che accadeva in studio e, ogni tanto, a intervenire silenziosamente. Ai tempi in cui Tina era la tronista, ci sbizzarrivamo a farla infuriare".

"Tina è notoriamente golosa, ma io e i macchinisti lo eravamo molto di più e così le rubavamo le torte che teneva per sé dietro le quinte. Una volta ci ha rincorso per tutti gli studi - aveva ricordato Sonaglia - in altre occasioni, le calavamo dal soffitto dei finti ragni o degli animali, facendola spaventare. Maria ci lasciava fare e i giochi funzionavano. Erano anni di sperimentazione, libertà e le risate erano all’ordine del giorno. Tra i tanti cambiamenti a cui abbiamo assistito e di cui siamo stati parte, però, quello che invece non è mai cambiato è il nostro appassionarci alle storie d’amore che vediamo nascere in trasmissione".