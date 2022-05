Atlantide, le anticipazioni della puntata “Guerra totale o giochi di potere” in onda stasera

Nella nuova puntata di “Atlantide - Storie di uomini e di mondi” (La7) Andrea Purgatori parte dall’attualità, facendo il punto della situazione sull’attacco della Russia al territorio ucraino. Ipotizzando il discorso di Vladimir Putin previsto per il 9 maggio (anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica sulle truppe del Terzo Reich), traccia un parallelismo tra l’attuale conflitto e quello che segnò l’epilogo della Seconda Guerra Mondiale. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Atlantide – Guerra totale o giochi di potere: le anticipazioni della puntata

La puntata di “Atlantide - Storie di uomini e di mondi” che va in onda questa sera farà il punto della situazione della guerra in corso tra Russia e Ucraina. Raccontando l’escalation militare, Andrea Purgatori analizzerà la possibilità che il conflitto possa allargarsi oltre i confini ucraini. Tutto ciò proprio alla vigilia della vittoria dell’Unione Sovietica sulle truppe tedesche (9 maggio 1945), che prevede un discorso di Vladimir Putin nella celebre Piazza Rossa. Il tema della puntata si allargherà dunque al controverso - e molto complesso - rapporto tra Adolf Hitler e Iosif Stalin, prima alleati e poi acerrimi nemici. Gli eventi e le strategie dei vecchi conflitti bellici saranno comparate alle drammatiche ore che stiamo vivendo. I temi della puntata saranno discussi con gli ospiti fissi del programma: lo storico Luciano Canfora, l’analista geopolitico Dario Fabbri e gli inviati in Ucraina: Francesca Mannocchi, Lorenzo Cremonesi, Elena Testi, Marco Ansaldo. In più, l’immancabile vignetta di Mauro Biani.

Dove vedere Atlantide stasera in tv (mercoledì 4 maggio)

Atlantide - Storie di Uomini e di Mondi va in onda tutti i mercoledì su La7 alle 21:15. La puntata di oggi (4 maggio) - “Guerra totale o giochi di potere” - è disponibile anche in diretta streaming sul sito ufficiale dell’emittente.