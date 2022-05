Atlantide - Storie di uomini e di mondi: parla l’uomo che voleva uccidere il Papa

Nella nuova puntata di “Atlantide - Storie di uomini e di mondi” (La7) Andrea Purgatori intervista Mehmet Ali A?ca, l’uomo che il 13 maggio 1981 sparò due colpi di pistola a Papa Giovanni Paolo II: una pagina di storia del ‘900 narrata dal diretto interessato. Spazio anche alla guerra in corso fra Russia e Ucraina, con il riassunto dal fronte dell’ultima settimana. Scopriamo le anticipazioni della serata.

Atlantide – Parla l’uomo che voleva uccidere il Papa: le anticipazioni della puntata

La puntata di “Atlantide - Storie di uomini e di mondi” che va in onda stasera tornerà su un celebre momento del secondo ‘900. Il 13 maggio 1981, mentre entrava in piazza San Pietro per l’udienza generale Karol Wojtyla fu colpito da due colpi di pistola da un uomo che, con l’intento di fuggire, perse l’arma e fu in breve tempo bloccato, identificato e arrestato. Il Papa fu soccorso e, dopo diversi interventi chirurgici, sopravvisse. Il responsabile del tentato omicidio rispose al nome di Mehmet Ali A?ca, protagonista oggi di una imperdibile intervista realizzata da Andrea Purgatori a Istanbul.

Membro dell’organizzazione terroristica di estrema destra denominata Lupi Grigi, l’uomo afferma di aver agito di sua iniziativa, ma i dubbi restano. Per arricchire il racconto Atlantide trasmesse il docufilm Attentato al Papa, con la ricostruzione del tentativo del'assassinio di Papa Giovanni II. Purgatori proporrà poi il diario settimanale della guerra in corso fra Russia e Ucraina, con interventi degli immancabili Dario Fabbri, Marco Ansaldo, Francesca Mannocchi, Lorenzo Cremonesi e Elena Testi; e con la vignetta di Mauro Biani.

Dove vedere Atlantide stasera in tv (mercoledì 11 maggio)

La puntata di Atlantide dal titolo “Parla l’uomo che voleva uccidere il Papa” va in onda questa sera su La7 alle 21:15 ed è disponibile anche in diretta streaming sul sito ufficiale dell’emittente.