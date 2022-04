Atlantide: l’assedio di Mariupol e un documentario inedito sulla Battaglia di Cassino

Questa sera “Atlantide - Storie di uomini e di mondi” propone un approfondimento sull’assedio dell’acciaieria Azovstal (Mariupol). L’oggi si confronta con il passato: attraverso immagini inedite della battaglia di Cassino del 1944, Purgatori e i suoi ospiti dibattono sulla ferocia che si ripropone, guerra dopo guerra. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata.

Atlantide – L’assedio: le anticipazioni della puntata

La puntata di “Atlantide - Storie di uomini e di mondi” che va in onda questa sera mette al centro del discorso la parola Assedio. Si comincia con Mariupol, dove migliaia di civili e militari ucraini sono asserragliati nei sotterranei dell’acciaieria Azovstal, circondati dalle forze nemiche. Partendo dalla attacco russo all’Ucraina il discorso di Andrea Purgatori si estenderà poi all’assedio di Leningrado, ricordato come una delle più significative sconfitte, durante la Seconda Guerra Mondiale, dell’attacco lampo di Adolf Hitler contro l'Unione Sovietica; e, ancora si parlerà della battaglia di Cassino del 1944, dove fu distrutta l’abbazia e morirono migliaia di persone. Per approfondire questo episodio storico non sempre ricordato, Atlantide propone in prima visione tv in chiaro il documentario “Sacrificate Cassino”, con le immagini di documenti inediti, intense interviste e la ricostruzioni in 3d dei luoghi dove avvennero i tragici eventi. A dibattere e confrontare le realtà di ieri e di oggi saranno l’analista geopolitico Dario Fabbri, spalla di Mentana negli speciali di La7 sull’attuale conflitto bellico, lo storico Luciano Canfora e, in collegamento dall’est dell’Ucraina, Francesca Mannocchi, Elena Testi e Lorenzo Cremonesi.

Dove vedere Atlantide stasera in tv (mercoledì 27 aprile)

Atlantide - Storie di Uomini e di Mondi è in onda tutti i mercoledì su La7 alle 21:15. La puntata di oggi (mercoledì 27 aprile) - “L’assedio” - è disponibile anche in diretta streaming sul sito ufficiale dell’emittente.