Atlantide - Storie di uomini e di mondi: Le macerie della guerra

La puntata di Atlantide, in onda oggi, 29 giugno su La7, mette in parallelo le guerre di ieri e quelle di oggi, concentrandosi prevalentemente sui lasciti rovinosi dei conflitti. Alternando immagini d’archivio con quelle della guerra in corso tra Russia e Ucraina, Andrea Purgatori sintetizza le tragedie che guardano da vicino soprattutto gli innocenti civili. Leggiamo le anticipazioni della serata.

Atlantide - Le macerie della guerra: le anticipazioni della puntata

In onda oggi, 29 giugno, la puntata di Atlantide dal titolo "Le Macerie della guerra" si occupa dei lasciti di ogni conflitto bellico. Andrea Purgatori trova nel "dopo" l'insensatezza della guerra. Soldati e civili morti, città rase al suolo e una storia che non riesce mai ad imparare abbastanza dai suoi errori. Vedremo dunque una narrazione che viaggia vertiginosamente tra il passato e il presente. L’utilizzo del cinema dall’ascesa di Hitler, la crisi di Kaliningrad, le fibrillazioni italiane, la sponda cinese, la crisi in Francia. Tutto in parallelo con l'attuale guerra in Ucraina, attaccata dalla Russia in un conflitto che non cessa di procurare morti e rovine e che vede molto lontane le ipotesi di negoziati risolutivi. Tra gli ospiti della serata, Francesca Mannocchi, Dario Fabbri, Andrea Nicastro, Marco Ansaldo, e la vignetta di Mauro Biani.

