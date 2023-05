Atlantide - Files: questa sera Andrea Purgatori propone due documentari

Nel suo "Atlantide - Files", in onda oggi 17 maggio 2023, a partire dalle 21.15 su La7, Andrea Purgatori introduce due documentari datati 2021: l'italiano "Sacrificate Cassino" e lo statunitense "Rommel, la strategia di Hitler". Scopriamo nel dettaglio di cosa parlano questi due lavori.

Atlantide Files: le anticipazioni della puntata

Il giornalista e conduttore Andrea Purgatori introduce questa sera due documentari. "Sacrificate Cassino" è una produzione italiana diretta da Fabio Toncelli ed è dedicato alla celebre battaglia della Seconda Guerra Mondiale, che provocò una carneficina: 50.000 perdite fra il contingente multinazionale delle Forze Alleate e 20.000 soldati tedeschi più migliaia di civili italiani. La domanda centrale di questo lavoro è: per liberare la strada verso Roma era davvero necessaria tale strage? Le immagini cinematografiche e fotografiche che vediamo sono talvolta inedite, restaurate e affiancate a ricostruzioni in grafica 3d. Inoltre ascoltiamo testimonianze di italiani, tedeschi, americani e inglesi, alternate con nuove riprese effettuate nei luoghi protagonisti di quella che fu una battaglia passata alla storia.

Il secondo documentario della serata è "Rommel, la strategia di Hitler" (titolo originale: "Rommel: The Soldier, The Son and Hitler"), una produzione statunitense narrata nella versione originale dall'attore Greg Kinnear. Un ritratto inedito della carriera militare e della vita privata del più famoso comandante della Seconda Guerra Mondiale della Germania, il maresciallo di campo Erwin Rommel. Il punto di vista è quello di suo figlio Manfred, che racconta la storia di un soldato di carriera finito al soldo di un dittatore. Soprannominato "la volpe del deserto", a detta di molti Erwin Rommel non era antisemita, anche se nei fatti aveva obbedito fin dal principio alla politica del III Reich, restandogli comunque fedele.

