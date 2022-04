Atlantide, la anticipazioni: il futuro dei profughi e un documentario inedito sull'Europa prima della Seconda Guerra Mondiale

Stasera una nuova puntata di “Atlantide - Storie di uomini e di mondi”, con nuovi approfondimenti sull’attacco russo all’Ucraina. Ampio spazio ai milioni di profughi che non sanno se e quando potranno tornare a un’esistenza normale e una finestra sui negoziati in stallo. In più, immagini inedite mettono a confronto l’Europa prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale.

“Guerra, vite spezzate”: le anticipazioni della puntata

Al centro della puntata di Atlantide di questa sera c’è il dramma dei profughi ucraini: circa 5 milioni di persone (ad oggi), senza più casa e punti di riferimento, proiettati verso un futuro privo di certezze. Purgatori analizza il rischio di una escalation del conflitto, ipotizzando i possibili scenari in vista delle prossime settimane. Viene poi fatto il punto della situazione sui negoziati, in pieno stallo e meno fruttuosi del previsto. Per approfondire i temi della serata il programma propone il documentario “Thirties in colour: countdown to war”, che contiene immagini inedite dell’Europa prima della seconda guerra Mondiale: un modo per riflettere sul disfacimento dei centri urbani, rasi al suolo da barbari attacchi. Andrea Purgatori dibatte dei temi della serata con importanti ospiti: lo storico Luciano Canfora, tra i più prestigiosi filologi italiani, lo psicoanalista Massimo Recalcati, l’inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi e il giornalista Marco Ansaldo.

Dove vedere Atlantide stasera in tv (mercoledì 20 aprile)

Atlantide - Storie di Uomini e di Mondi è in onda tutti i mercoledì su La7 alle 21:15. La puntata di oggi (mercoledì 20 aprile) - “Guerra, vite spezzate” - è disponibile anche in diretta streaming sul sito ufficiale dell’emittente.