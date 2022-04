Atlantide: il destino di Putin tra guerra, pace e una nuova Norimberga

Il mercoledì sera di La7 torna a ospitare gli approfondimenti di Atlantide - Storie di uomini e di mondi. Stasera - mercoledì 6 aprile - Andrea Purgatori punta ancora i riflettori sulla guerra in corso in Ucraina, stavolta mirando alla figura di Vladimir Putin, l’ultimo Zar russo che rischia di trascinare l’umanità verso l’apocalisse della terza guerra mondiale. L’appuntamento con lo speciale intitolato “Ucraina, una Norimberga per Putin?” è in prima serata a partire dalle 21:15.

“Ucraina, una Norimberga per Putin”: chi fermerà l’ultimo Zar?

Da ormai oltre un mese gli occhi del mondo sono rivolti alla “operazione militare speciale” russa in Ucraina. Ogni giorno siamo spettatori di drammatiche news dal fronte: esecuzioni di civili e torture, fiumi umani di profughi in fuga verso territori sicuri e soldati caduti in battaglia. Ma quali sono le reali intenzioni di Putin e chi può intervenire per fermarlo? Atlantide prova a dare alcune risposte ricordando i provvedimenti presi nei confronti di storici criminali di guerra, partendo però da una considerazione amara: in passato, i responsabili di stragi compiute sui civili hanno di rado pagato i loro crimini con punizioni esemplari (basti pensare a Hiroshima o all’Iraq). Succederà anche stavolta?

Atlantide, gli ospiti di oggi

Per fare il punto sull’evolversi della tragedia bellica, oggi il conduttore Andrea Purgatori ospita diverse autorevoli voci: l’analista geopolitico Dario Fabbri, l’ex giudice della Corte penale internazionale Cuno Tarfusser e lo storico Luciano Canfora. Nel corso della puntata spazio anche ai collegamenti dall’Ucraina con gli inviati Francesca Mannocchi e Lorenzo Cremonesi, mentre il vaticanista Marco Ansaldo tenterà di far chiarezza sull’andamento dei negoziati di pace a Istanbul e sull’effettiva possibilità di un viaggio “risolutore” di Papa Francesco nelle zone calde del conflitto. Non mancherà, come sempre, la vignetta firmata dall’artista Marco Biani.

Dove vedere Atlantide stasera in tv (mercoledì 6 aprile)

Atlantide - Storie di Uomini e di Mondi è in onda tutti i mercoledì su La7 alle 21:15. La puntata di oggi - “Ucraina, una Norimberga per Putin?” - è disponibile anche in diretta streaming sul sito ufficiale dell’emittente.