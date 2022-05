"Atlantide", le anticipazioni: la puntata sulla strage di Capaci

La nuova puntata di “Atlantide - Storie di uomini e di mondi” (La7) riflette su un tema molte volte dibattuto ma sempre attuale: la strage di Capaci. A trent’anni dalla tragica morte del magistrato Giovanni Falcone, Andrea Purgatori riflette insieme ai suoi ospiti sulle tante domande rimaste irrisolte riguardanti Cosa Nostra. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Atlantide – La guerra di Capaci: le anticipazioni della puntata

Il 23 maggio 1992 il magistrato Giovanni Falcone fu ucciso da Cosa Nostra insieme alla moglie Francesca Morvillo e ai tre uomini della propria scorta. Trent’anni dopo il tragico evento, Andrea Purgatori dedica la puntata di “Atlantide - Storie di uomini e di mondi” alle stragi che hanno segnato la storia dell’Italia contemporanea: circa due mesi Paolo Borsellino, un altro magistrato italiano che stava combattendo la mafia, fu ucciso nella strage di via D'Amelio assieme ai cinque agenti della sua scorta. Ma quanti degli interrogativi che il popolo all’epoca cominciò a porsi sono rimasti senza risposta? Atlantide si chiede nello specifico: la Cupola di Cosa Nostra poteva essere decapitata il giorno stesso dell’arresto di Totò Riina? E perché non fu così? Per rispondere a questa e a molte altre domande sono previsti gli interventi di Antonio Balsamo, presidente della Corte del processo Borsellino Quater; del procuratore Luca Tescaroli, che indaga sulle bombe di Roma, Milano e Firenze; e del direttore dell’Espresso, Lirio Abbate. Ad arricchire il programma, la vignetta di Mauro Biani.

Dove vedere Atlantide stasera in tv (mercoledì 18 maggio)

La puntata di Atlantide dal titolo “La guerra di Capaci” va in onda questa sera su La7 alle 21:15 ed è disponibile anche in diretta streaming sul sito ufficiale dell’emittente.