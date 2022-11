Atto di fede, il film drammatico stasera in tv: trama, storia vera, cast, curiosità

Va in onda oggi, 13 novembre, su Rai 1 il film “Atto di fede”. Il lungometraggio racconta la vera storia di un ragazzo che, caduto nelle acque ghiacciate di un lago, si trova in bilico tra vita e morte. La madre ripone nella fede tutte le speranze di guarigione del figlio. Leggiamo qualcosa in più su questo film del 2019.

Atto di fede: trama, storia vera, cast, curiosità

La storia si svolge a St. Louis. Il giovane John Smith è il figlio adottivo di Brian e Joyce. Un giorno il ragazzo cade nelle acque ghiacciate di un lago, insieme a due amici. Soccorso, viene condotto in ospedale in condizioni disperate. Giunto sul posto, lo si dà praticamente per morto. La madre, disperata, continua a pregare e John si risveglia. Joyce è religiosa, anche se i suoi scontri con il pastore della comunità sono frequenti: la donna continua a pregare per suo figlio, con la speranza che possa tornare ad una vita normale. Joyce inizierà ad avere contrasti con tutti coloro che non sono disposti a credere al miracolo (dal marito ai dottori).

Diretto dall' attrice Roxann Dawson (qui alla sua prima prova da regista per il grande schermo) e prodotto nel 2019, il film è tratto da una storia davvero accaduta, nel 2015, è si basa sul libro "The Impossible: The Miraculous Story of a Mother's Faith and Her Child's Resurrection", scritto dalla reale Joyce Smith, insieme a Ginger Kolbaba. Il film rientra in un filone che soprattutto negli Stati Uniti ha uno zoccolo duro di ammiratori: il “Christian Cinema”. Pellicole di carattere fortemente religioso, dove l’essere umano affida tutto sé stesso alla fede, vista come fonte divino di bene terreno.

Il film è dominato dalla presenza di Chrissy Metz, già vista (e premiata) nella serie televisiva “This Is Us” e ha come altri interpreti Josh Lucas, Topher Grace, Mike Colter e Marcel Ruiz.

Dove vedere Atto di fede (domenica 13 novembre 2022)

Atto di fede va in onda oggi, 13 novembre, su Rai 1 a partire dalle 21.25. Il film è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.