Aurora Ramazzotti conduttrice nel programma di mamma: piovono (le solite) critiche

"Michelle Impossible & Friends". O sarebbe meglio dire "and family" visto che la prima puntata dello show di Michelle Hunziker vedrà insieme sul palco l'ex marito Eros Ramazzotti e la figlia Aurora. Anche quest'anno la conduttrice darà uno spazio del suo programma alla primogenita - all'ottavo mese di gravidanza - che riporterà in scena il suo "Roast Show", come fa sapere su Instagram: "Altro giro, altra corsa. Non posso postare le foto che vorrei perché non voglio spoilerare ma consiglio vivamente la visione".

Puntuali arrivano le solite critiche da parte di chi non perde occasione per dare della "raccomandata" alla ventiseienne "figlia di". "Se fai qualcosa è perché c'è la mamma Michelle", "L'esempio perfetto di come funziona l'ascensore sociale in Italia" scrivono alcuni follower e il dibattito si infiamma. In molti (a differenza di qualche anno fa) difendono Aurora, evidenziando che non è colpa sua se ha due genitori famosi, ma il suo voler necessariamente gravitare intorno al mondo dello spettacolo fa chiacchierare altri. Qualcuno insiste col dire che lo spettacolo non fa per lei: "Passeranno gli anni e anche Aurora troverà la sua strada, ma ancora non ha capito che non sarà di fronte ad una telecamera. All'età che ha avrebbe già dovuto capirlo ormai. Non è cattiveria, è un dato di fatto". Nessuna replica da parte di Aurora, che ormai si lascia scivolare addosso le critiche, soprattutto quelle che riguardano i suoi genitori.

Sui social è seguitissima, eppure le esperienze televisive e radiofoniche fatte finora non hanno avuto molto successo. Sarà allora la musica la sua strada? Papà Eros appena pochi giorni fa ha fatto sapere che la figlia sbarcherà presto in questo mondo, dopo essere diventata mamma: "Lei avrebbe voluto cantare, ma io le ho sempre sconsigliato di farlo - ha rivelato in un'intervista a Il Messaggero - sarebbe sempre stata 'la figlia di' e avrebbe avuto i riflettori puntati più di quanto non ne abbia oggi, visto che sui social ha più follower di me. Mi ha sempre ringraziato per questo, ma adesso che ha fatto altro può anche provarci e fare un disco. Se avesse iniziato cantando, con un papà come me avrebbe avuto problemi". Un album all'orizzonte (insieme a nuovi detrattori).

La foto pubblicata da Aurora Ramazzotti