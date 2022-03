"Avamposti – Uomini in prima linea": su Nove una serie sulla micro criminalità di Milano

Il viaggio reportage nei quartieri più degradati d’Italia di Avamposti – Uomini in prima linea, la serie che racconta il lavoro dei Carabinieri, passa per Milano. Nella “terra di nessuno” del quartiere Vigentino-Corvetto sembrano vigere altre leggi, e la microcriminalità è all’ordine del giorno.

L’appuntamento con la prima tv è su Nove a partire dalle 21:35.

Avamposti – Uomini in prima linea: Milano – i quartieri di nessuno

Sacche di povertà, degrado, baby gang, spacciatori e abusivismo; a Corvetto, quartiere nella periferia sud-est di Milano, la stazione dei Carabinieri - guidata dal comandante Falivene – conduce una lotta quotidiana senza sosta. La microcriminalità della zona va dai furti di biciclette allo spaccio di droga, a realtà commerciali ai limiti della legge e soprattutto occupazioni abusive, uno dei problemi più difficili da affrontare, nel momento in cui il semplice diritto ad avere un tetto sopra la testa diventa, purtroppo, reato. Gli uomini di Falivene saranno impegnati nella caccia a un uomo capopiazza che conduce lo spaccio del quartiere dopo essere evaso dai domiciliari.

Dove vederlo stasera in tv (lunedì 28 marzo)

La puntata su Corvetto di Avamposti – Uomini in prima linea è in onda oggi in prima serata su Nove alle 21:35 e in live streaming sul sito ufficiale; la docu-serie è inoltre disponibile integralmente on demand sulla piattaforma discovery+.