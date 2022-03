Avamposti – Uomini in prima linea: l’ultima puntata a Catania per il 21 marzo 2022

L’ultimo episodio di Avamposti – Uomini in prima linea, il viaggio nei quartieri più degradati d’Italia, è a Catania. In occasione del 21 marzo, Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, la puntata riflette su un male come la criminalità organizzata, che sembra impossibile sradicare del tutto dalla Sicilia.

L’appuntamento con la prima tv è su Nove a partire dalle 21:35.

Avamposti – Uomini in prima linea: Catania

Il viaggio reportage di Avamposti. – Uomini in prima linea si conclude a Catania. Ancora una volta, attraverso il lavoro dei Carabinieri, impegnati nel combattere i nemici “invisibili” che si celano dietro il degrado dei quartieri più pericolosi del paese, scopriremo la dura vita di alcuni cittadini. Dopo le puntate sulla n’drangheta di Reggio Calabria, lo spaccio sotto la Mole di Torino e la “terra di nessuno” milanese nel quartiere Corvetto, l’Arma dei Carabinieri sarà nella città ai piedi dell’Etna, e più precisamente nella “fossa dei leoni”, nota zona del quartiere di Librino dove il commercio di droga finanziato dalla mafia prosegue indisturbato, nonostante i continui blitz.

Dove vederlo stasera in tv (lunedì 21 marzo)

L’ultimo episodio di Avamposti – Uomini in prima linea è in onda oggi in prima serata su Nove alle 21:35 e in live streaming sul sito ufficiale; la docu-serie è inoltre disponibile integralmente on demand sulla piattaforma discovery+.