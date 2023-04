Avanti un altro chiude in anticipo: cosa è successo allo show di Bonolis

Ieri sera, venerdì 28 aprile, è andata in onda l'ultima puntata della stagione di Avanti un altro. "Probabilmente ci vediamo l'anno prossimo", queste le parole pronunciate da Paolo Bonolis in chiusura dello show. Dovevano essere 101 le puntate e invece ne sono state trasmesse solo 83, e le 18 rimanenti? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Claudia Ruggeri, la "Bonas" del programma, su Instagram.

Chiusura in anticipo per Avanti un altro

Le 18 puntate che non andranno in onda nel 2023 saranno visibili nel 2024, Ruggeri sul social ha scritto: "Le 18 puntate mancanti verranno trasmesse in coda alla prossima edizione". Poi un momento per ringraziare e per esprimere la sua gratitudine allo show: "Un'altra edizione di Avanti un altro è giunta al termine. Con un po' di malinconia ringrazio il programma per i tanti attimi di leggerezza e disimpegno regalatomi e per avermi fatto conoscere persone straordinarie. Alla prossima".

Avanti un altro, che succede il prossimo anno?

A febbraio avevano fatto non poco scalpore le parole di Marco Salvati, autore del programma, il quale annunciò la chiusura di Avanti un altro: "Il prossimo anno sarà l'ultimo, probabilmente. Per volontà del conduttore, ma anche perché raggiunta l’anzianità il programma ha fatto il suo percorso". Queste dichiarazioni furono smentite da Bonolis a marzo a Tv Talk. I dubbi sul futuro del programma però sono rimasti e la chiusura anticipata infittisce il mistero intorno al quiz.