Incidente ad 'Avanti un altro': la signora cade a terra, soccorsa da Paolo Bonolis

Uno sketch finito male ad 'Avanti un altro! Pure di sera' nella puntata di domenica, l'ultima della stagione. Un concorrente, che come specialità vantava la corsa con la moglie in braccio, ha provato a dare prova del suo 'talento' in studio ma non è finita benissimo. L'uomo ha preso in braccio la signora Adriana, ospite fissa del programma di Canale 5, scivolando dopo pochi metri e finendo a terra.

Una caduta rovinosa, non tanto per lui quanto per la signora che non riusciva ad alzarsi da terra. A soccorrerla Paolo Bonolis, che ha mandato subito la pubblicità e poi al rientro in studio ha rassicurato il pubblico: "L'incidente di poco fa non ha portato a niente di grave, grazie al Cielo. La signora Adriana è in perfette condizioni". Il conduttore ha sdrammatizzato l'accaduto scherzando con Luigi, il 'corridore': "Si è schiuso un nuovo orizzonte per lui. Non fa più la corsa con la moglie, ma il lancio della medesima. Una nuova specialità: scaglia la signora e più lontano la lancia, più birra beve".