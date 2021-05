Avanti un altro pure di sera, gli ospiti e le anticipazioni della quarta puntata

Domenica 2 maggio, su Canale 5, in prime-time, nuovo appuntamento con il game show condotto da Paolo Bonolis

Stasera, domenica 2 maggio, su Canale 5, in prime-time, nuovo appuntamento con ‘Avanti un altro! Pure di sera’. Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il game-show prodotto da Endemol Shine Italy e Mediaset che questa settimana ha per protagoniste le categorie Passato e Super.

I concorrenti delle due squadre - una delle quali capitanata da Antonio Zequila - si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria. Tra gli ospiti che porranno bizzarre e imprevedibili domande, Anna Tatangelo.

Non mancheranno il salottino, capitanato da Miss Claudia, e i personaggi storici del programma, tra cui il Bonus Daniel Nilsson, lo Iettatore Franco Pistoni, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla, la Regina del Web Laura Cremaschi. Inoltre, è sempre presente la coppia comica formata da Pablo e Pedro. Il gioco finale sarà una sfida contro lo scorrere dei secondi e all’ultima risposta sbagliata: come di consueto, per vincere il montepremi, è necessario dare 21 risposte. E tutte - rigorosamente - errate!