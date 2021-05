Avanti un altro pure di sera, gli ospiti e le anticipazioni della quinta puntata

Domenica 9 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il game show condotto da Paolo Bonolis

Domenica 9 maggio, alle 21.20 su Canale 5, la quinta puntata di 'Avanti un altro! Pure di sera'. Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il game show che questa settimana ha per protagoniste le categorie Cultura e Mistero.

Capo-squadra dei due team chiamati a giocarsi il tutto per tutto, per aggiudicarsi vittoria e montepremi, Safiria Leccese ed Elenoire Casalegno. Tra gli ospiti che porranno domande bizzarre e imprevedibili ai concorrenti, Francesca Manzini. Non mancherà, poi, il salottino capitanato da Miss Claudia e i personaggi storici del programma, tra cui il Bonus Daniel Nilsson, lo Iettatore Franco Pistoni, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla, la Regina del Web Laura Cremaschi. Inoltre, la coppia comica formata da Pablo e Pedro.

Nel gioco finale torna la sfida contro lo scorrere dei secondi e all'ultima risposta sbagliata. Per vincere il montepremi è necessario dare 21 risposte. Tutte rigorosamente errate.