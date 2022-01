Avanti un altro pure di sera, gli ospiti della prima puntata

Domenica 16 gennaio, in prima serata su Canale 5, riparte Avanti un altro! Pure di sera, il game show condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. In questa prima puntata giocheranno alcuni concorrenti del Gf Vip che risponderanno alle domande per un nobile scopo: il montepremi, infatti, verrà devoluto al CE.R.S., Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare e gratuita a bambini con gravi disabilità.

Gli ospiti

Gli ospiti di stasera sono Alex Belli, Patrizia De Blanck, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Raffaella Fico, Elisabetta Gregoraci, Martufello, Aldo Montano, Pierfrancesco Pingitore, Massimiliano Rosolino, Ainett Stephens e Flavia Vento.

Le squadre delle prossime puntate

Nel corso delle prossime settimane, in cui sono previste altre tre puntate speciali in prima serata, si sfideranno alcune categorie: Bel Paese VS Rivoluzionari, Artisti VS Manie, Meteore VS Specialisti, Campioni VS Natura, Nobiltà VS Tv locali, Nerd VS Extreme.

Il gioco

Il meccanismo del gioco sarà rivoluzionato e vedrà la formazione di due squadre che, a rotazione, si misureranno con bizzarre e imprevedibili domande. In ogni appuntamento, l'interminabile fila di concorrenti proverà a giocarsi il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi. Immancabile la sfida finale tutta al contrario che incoronerà il campione della serata e alla quale accederanno due concorrenti, uno per categoria. Sarà una gara contro lo scorrere dei secondi, perché, come di consueto, per vincere il bottino finale - che sarà dato dalle somme accumulate dai due giocatori delle rispettive categorie -, bisognerà dare 21 risposte, tutte rigorosamente errate.

Il salottino

Non può mancare il mitico salottino, capitanato da Miss Claudia e popolato da persone comuni, al tempo stesso estremamente originali, che porranno ai concorrenti domande scelte in base alle proprie passioni e interessi. Tra questi, lo Iettatore Franco Pistoni, la Bona Sorte Francesca Brambilla e la Regina del Web Laura Cremaschi. Non mancheranno la Bonas Sara Croce e il Bonus Daniel Nilsson. Conosceremo anche nuovi imprevedibili personaggi. Tra le new entry Ilona Staller.