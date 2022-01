Avventure impossibili con Josh Gates: stasera il misterioso caso di D. B. Cooper

Prosegue la settima stagione di Avventure impossibili con Josh Gates, con una nuova puntata in onda stasera in prima tv. Josh indagherà sulla leggendaria figura del rapinatore gentiluomo D. B. Cooper, cercando nuove prove che potrebbero svelare il caso di un dirottamento aereo.

Il nuovo episodio andrà in onda oggi lunedì 24 gennaio in prima serata su Discovery Channel.

Avventure impossibili con Josh Gates: anticipazioni sulla nuova puntata dedicata a D. B. Cooper

Josh Gates andrà a caccia di nuove prove sul mistero del criminale statunitense Dan Cooper (meglio noto come D. B. Cooper), riaprendo quello che è ad oggi l’unico caso irrisolto di pirateria aerea nella storia degli Stati Uniti. Il 24 novembre 1971 Cooper volava infatti verso Seattle, trasportando una bomba all’interno della sua valigetta personale. Dopo aver richiesto e ottenuto dalle autorità locali 250mila dollari in contanti, un paracadute e un rifornimento per l’aereo, il “rapinatore gentiluomo” consentì a tutti i passeggeri di scendere e ordinò di far ripartire il Boeing 727-100 direzione Messico. Durante questo secondo volo, D. B. Cooper aprì la scaletta posteriore del velivolo e si lanciò col paracadute, sparendo per sempre e senza lasciare tracce.

Avventure impossibili con Josh Gates: il programma

Dal 2015 Josh Gates è alla ricerca di segreti, leggende e misteri da svelare. L’esploratore viaggia in tutto il mondo a caccia della verità, nella speranza di fare chiarezza una volta per tutte.

Avventure impossibili con Josh Gates, nuovo episodio: dove vederlo

La nuova puntata di Avventure impossibili con Josh Gates è in onda oggi lunedì 24 gennaio in prima serata a partire dalle 21:00 su Discovery Channel (Sky canale 405).